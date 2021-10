Wanda Nara chiude via social il matrimonio con Icardi

La lunga storia d’amore tra Wanda Nara e Icardi sarebbe giunta al capolinea. A svelarlo è stata nelle ultime ore proprio la diretta interessata, postando una storia dai toni grigi con la seguente frase: “Otra familia más que te cargaste por zorra !”. Questa la traduzione del messaggio criptico: “Altra famiglia che hai rovinato per una cag**”. Alla base di questo sfogo social, ci sarebbe un tradimento da parte del calciatore argentino. L’attaccante del Paris Saint-Germain infatti, avrebbe una relazione clandestina con un’amica della coppia: l’attrice, cantante e modella Maria Eugenia Suárez, meglio conosciuta come China Suárez. Quest’ultima, vicina ad entrambi, e anche lei argentina, è una figura molto seguita in Sudamerica.

L’iniziale chiacchiericcio sulla vita privata dei due, avrebbe trovato conferma in Argentina, poi in Francia, infine in Italia.

La showgirl e procuratrice sportiva, nonché del marito, è molto arrabbiata, e dopo aver pubblicato, tolto e rimesso la story che conteneva le parole di accusa, ha confermato la crisi matrimoniale ad una giornalista argentina: Ker Weinstein. Nella chat di Instagram la confessione: “Me separé”, in cui ammette di volersi separare dall’ex capitano dell’Inter.

Gli strani giochetti di Wanda Nara sul suo profilo

Intanto il giocatore del PSG tace sulla vicenda, mentre Wanda Nara ha cancellato tutte le foto con lui dal profilo, salvo quelle in cui sono presenti i loro bambini (Francesca Icardi Nara e Isabella Icardi avute da lui, e Valentino, Benedicto e Constantino avuti dal precedente matrimonio con Maxi López), e lui sembra aver fatto la stessa cosa. Ai loro seguaci, non è sfuggita nessuna mossa. Difatti hanno subito notato come Wanda abbia defollowato, ridato il follow, poi fatto nuovamente retromarcia con il marito. Naturalmente, ha tolto il follow anche a “La China”, che invece continua a seguirla.

Quelle voci su Marcelo Brozović, poi smentite

Dopo la rottura burrascosa con l’ex calciatore da cui ha avuto tre figli, finita tra discolpe reciproche, denunce, e quant’altro, non sono mancati i pettegolezzi anche sulla nuova relazione. Durante gli scorsi mesi, erano spuntate voci su un presunto legame (smentite con forza) con Marcelo Brozović, ex compagno di squadra di Icardi.