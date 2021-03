Dove vedere Italia-Irlanda del Nord: streaming e diretta tv qualificazioni Mondiali 2022

“La prima partita è la più difficile perché è la prima gara dopo cinque mesi, contro una squadra non semplice da affrontare, forte fisicamente e formata da tanti giocatori che militano in Premier League. Sappiamo che nel tragitto che porta ai Mondiali non si può sbagliare mai, dovremo fare il massimo in queste tre partite”. La rincorsa verso i Mondiali 2022 è appena cominciata, e gli azzurri di Roberto Mancini sono intenzionati a ritornare fra i grandi: tutto il lavoro fatto dal 2018 ha portato i frutti sperati, ma occorre fare il grande salto. Il primo ostacolo è l’Irlanda del Nord: avversario alla portata dell’Italia, ma la concentrazione dovrà essere portata al massimo .Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma non perdiamoci in chiacchiere, e andiamo a scoprire dove vedere Italia-Irlanda del Nord in streaming e diretta tv.

Dove vedere Italia-Irlanda del Nord: streaming e diretta tv

Il match tra l’Italia e l’Irlanda del Nord, in programma giovedì 25 marzo alle ore 20:30, sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla Rai: canale che ha trasmesso fino ad ora tutte le partite della competizione. Ovviamente visione in chiaro su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre e in HD sul canale 501), con collegamento a partire dalle ore 20:00. Per vedere la partita in streaming, invece, basterà collegarsi su RaiPlay e assistere alla sfida in maniera del tutto gratuita.