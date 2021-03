Dove vedere Spagnia-Grecia in tv e in streaming, Qualificazioni UEFA Mondiali 2022

DOVE VEDERE SPAGNA GRECIA IN TV E STREAMING – Il Girone B di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 vede impegnata la Spagna, campione d’Europa nel 2008 e nel 2012 e vittoriosa nel mondiale 2010, contro la Grecia, trionfante all’Europeo 2004. Nel raggruppamento, dentro anche la Svezia di Zlatan Ibrahimovic, impegnata contro la Georgia. Nel girone da cinque, poi, dentro anche il Kosovo di Muriqi e Rrahmani.

In ogni caso, giovedì si sfideranno Spagna e Grecia: gli iberici, sesti nel ranking FIFA, partono ovviamente da favoriti (la Grecia è 53^). Due “italiani” nella Spagna e uno nella Nazionale ellenica: si tratta di Morata della Juventus, Fabian Ruiz del Napoli e Kyryakopoulos del Sassuolo.

Quando si gioca Spagna Grecia, 1^ giornata qualificazioni UEFA Mondiali Qatar 2022

Il match Spagna-Grecia si giocherà giovedì 25 marzo alle ore 20,45. La sfida avrà luogo allo Stadio Los Carmenes di Granada, in Spagna.

Convocati Spagna per i match di qualificazione ai Mondiali 2022

Portieri: David De Gea, Unai Simon, Robert Sanchez

Difensori: Pedro Porro, Sergio Ramos, Inigo Martinez, Jose Gaya, Eric Garcia, Jordi Alba, Diego Llorente

Centrocampisti: Fabian Ruiz, Pedri, Sergio Busquets, Rodri, Koke, Marcos Llorente, Sergio Canales, Thiago Alcantara

Attaccanti: Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Gerard Moreno, Alvaro Morata, Bryan Gil

Convocati Grecia per i match di qualificazione ai Mondiali 2022

Portieri: Odysseas, Kapino, Dioudis

Difensori: Mavrias, Tzavellas, Tsimikas, Kyriakopoulos, Hatzidiakos, Mavropanos, Papadopoulos, Giannoulis, Androutsos, Svarnas

Centrocampisti: Zeca, Siopis, Bakasetas, Limnios, Pelkas, Fortounis, Bouchalakis, Masouras, Mantalos, Tzolis.

Attaccanti: Pavlidis, Giakoumakis, Douvikas.

Probabili formazioni Spagna Grecia, Luis Enrique sceglie Morata

SPAGNA (4-3-3): Simon, Roberto, Ramos, Torres, Gaya, Rodri, Canales, Olmo, Koke, Torres, Morata. All. Luis Enrique

GRECIA (4-4-2): Vlachidimos, Chatziakos, Tsimikas, Tzavellas, Fourtounis, Kourbelis, Mavrias, Zeca, Bakesetas, Limnisios, Giakoumakis

Dove vedere Spagna Grecia in diretta tv e in streaming?

Il match Spagna-Grecia non sarà trasmesso da nessuna rete televisiva italiana, nè in chiaro nè in pay-per-view, neppure sul canale 20 di Mediaset. Si potrà seguire il match quindi solo attraverso le dirette testuali delle due nazionali sui canali social.