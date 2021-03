Sky o Mediaset? Dove vedere Turchia-Olanda in diretta tv e in streaming, Qualificazioni UEFA Mondiali 2022

DOVE VEDERE TURCHIA OLANDA IN TV E STREAMING – Iniziano le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Giovedì giocherà anche l’Italia nel suo Gruppo C, ma nel frattempo già mercoledì si giocano diversi match internazionali. I big match sono Belgio-Galles, Francia-Ucraina ma anche Turchia-Olanda: gli oranjes vanno ad Istanbul con l’obiettivo di vincere fin da subito. Del resto, partono già da favoriti in un raggruppamento comunque non semplicissimo, dove ci sono anche la Norvegia di Haaland, Hauge e Odegaard e il Montenegro di Marusic, Jovetic e Savic. Difficilmente ci sarà Demiral nella Turchia, mentre ci sarà De Ligt nella Nazionale Olandese: sarebbe stato un derby bianconero.

Quando si gioca Turchia Olanda, 1^ giornata qualificazioni World Cup 2022

Il match si giocherà mercoledì 24 marzo 2021 alle ore 18. La sfida andrà in scena all’ Atatürk Olimpiyat Stadyumu di Istanbul, casa della Turchia.

Precedenti Turchia Olanda, le sfide tra turchi e olandesi

Nell’ultimo decennio Turchia ed Olanda si sono sfidate ben 5 volte. Nel 2010 ecco un’amichevole, vinta dai Paesi Bassi per 1-0, cui fecero seguito altre due vittorie degli Oranjes durante le qualificazioni ai mondiali 2014 (2-0 in entrambi i casi per la formazione di Snejider, Robben e Van Persie). Dopo, però, arrivarono un pareggio ed una vittoria turca: nel 2015 fu 1-1 in Olanda e 3-0 per gli uomini dell’allora CT Terim (in gol anche l’ex Barcellona e Atletico Arda Turan)

Probabili formazioni Turchia Olanda, le scelte di Şenol Güneş e Frank De Boer

TURCHIA (4-3-1-2): Gunok; Erkin, Kabak, Soyuncu, Sangaré; Kahvechi, Tufan, Calhanoglu; Yazici; Tosun, Karaman.

OLANDA (4-2-3-1): Cillessen; Van Aanholt, De Ligt, Blind, Tete; De Jong, Klaassen; Stengs, Wijnaldum, Malen; Depay.

Canale 20? Ecco dove vedere Turchia Olanda in tv e in streaming

Il match Turchia-Olanda sarà trasmesso in diretta ed in chiaro sul Canale 20 di Mediaset (canale 20 DTT). In streaming, si potrà guardare la partita su Mediaset Play, collegandosi al sito o utlizzando la app del servizio da pc, smartphone e tablet.

Sarà possibile inoltre seguire la partita attraverso le dirette testuali delle due Nazionali sui propri account social.