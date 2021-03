Mondiali 2022, dove vedere Portogallo-Azerbaigian: streaming e diretta tv in chiaro?

Portogallo-Azerbaigian, la nazionale di Santos a caccia del successo. Dopo il girone di Nations League concluso al secondo posto dietro la Francia, la squadra portoghese affronta gli azeri di De Biasi nella prima partita di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Il match Portogallo-Azerbaigian, valido per il gruppo A, si gioca mercoledì 24 marzo alle ore 20.45 in campo neutro causa Covid nell’Allianz Stadium di Torino. Il raggruppamento comprende anche Serbia, Lussemburgo e Irlanda. Nei sei precedenti in gare ufficiali tra le due nazionali si registrano cinque successi di Cristiano Ronaldo e compagni e un solo pareggio nel lontano 1999.

Le probabili formazioni di Portogallo-Azerbaigian qualificazioni Mondiali Qatar 2022

PORTOGALLO (4-2-3-1): Rui Patricio; Semedo, José Fonte, Ruben Dias, Guerreiro, Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Fernando Santos

AZERBAIGIAN (3-5-2): Mahammedeliyev; Badalov, Medvedev, Huseynov; A.Huseynov, Qarayev, Mustafayev, Sadikhov, Salahli; Mutallimov, Emreli. Allenatore: De Biasi



Dove vedere Portogallo-Azerbaigian, streaming gratis e diretta tv in chiaro canale 20 Mediaset?

Il match Portogallo-Azerbaigian, valido come primo turno del gruppo A delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, non sarà trasmesso né in diretta tv in chiaro né in diretta streaming gratuita sul territorio italiano. Mediaset trasmetterà solamente la sfida Francia-Ucraina in diretta televisiva sul canale 20 nonché Turchia-Olanda alle ore 18.