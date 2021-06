Dove vedere Brasile Venezuela Copa America: diretta tv e streaming

Dove vedere Brasile Venezuela Copa America. Regna ancora tanta incertezza sull’effettiva possibilità che la competizione più importante del calcio sudamericano prenda il via. Dopo il caos sulla scelta della sede, inizialmente la manifestazione si sarebbe dovuta giocare in Colombia ma, causa la crisi sociale del paese, il 20 maggio 2021 la CONMEBOL ha deciso di spostarla in Brasile, è il momento di parlare di calcio. Ad aprire le danze da una parte c’è il Brasile, campioni in carica del torneo che proveranno a ripetersi a casa loro. I giocatori della Seleçao si sono schierati contro l’organizzazione, ma al richiamo della patria hanno comunque risposto presenti e proveranno a ripetere il successo di due anni fa. Dall’altra parte il Venezuela, che nella scorsa edizione si è fermato ai quarti di finale contro l’Argentina.

Quando si gioca Brasile-Venezuela, prima giornata del gruppo “Nord”

La partita tra Brasile-Venezuela si disputerà domenica 13 giugno 2021 alle ore 18:00 (23:00 ora italiana), allo stadio Nacional de Brasilia. L’ultimo scontro tra le due nazionali è stato il 14 novembre 2020 per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. In quell’occasione finì 1-0 per i verdeoro. Nella scorsa edizione della Copa America le due squadre si sono affrontate nella fase a gironi della competizione, terminando il match in parità per 0-0.

Probabili formazioni: le scelte di Tite e Peseiro

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Militao, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Casemiro, Paqueta; Richarlison, Firmino, Neymar. Allenatore: Tite

VENEZUELA (4-5-1): Graterol; Villanueva, Chancellor, Angel, Rosales; Gonzalez, Rincon, Moreno, Casseres, Otero; Martinez. Allenatore: José Peseiro

In chiaro o in streaming? Ecco dove vedere Brasile Venezuela Copa America in diretta

Anche per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti tv della Copa America c’è totale incertezza. Tuttavia, nei mesi scorsi, secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, la società di media statunitense Univision ha confermato l’acquisizione dei diritti esclusivi in lingua spagnola per la manifestazione. In Italia invece, la battaglia per trasmettere la competizione sarà tra Sky e Dazn, ma fino all’ultimo non è chiaro chi dei due la spunterà. La redazione di SuperNews vi terrà aggiornati di continuo, non appena la situazione si sbloccherà.