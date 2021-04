Diritti tv World Cup Qatar 2022, arriva la conferma di Varriale: ecco dove vedere i Mondiali

DIRITTI TV MONDIALI QATAR 2022, ECCO LA DECISIONE: TUTTE LE PARTITE IN CHIARO – L’Italia di Roberto Mancini è partita al massimo nella sua strada verso i Mondiali 2022 in Qatar, i primi della storia che si disputeranno in inverno: tre 2-0 di fila contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania fanno ben sperare. Dopo il flop del 2018 con la mancata qualificazione alla rassegna iridata di Russia, crescono quindi le possibilità di rivedere la nostra Nazionale ai Mondiali. In attesa delle prossime sfide di qualificazione, però, cresce l’attesa per scoprire dove assistere alle 64 partite della competizione: negli scorsi giorni si era parlato di un accordo della FIFA con Rai e Amazon, che si sarebbero spartiti i pacchetti. Ecco la decisione, confermata da un tweet di Enrico Varriale, sui diritti tv Mondiali Qatar 2022.

Diritti tv Qatar 2022, ecco dove vedere le partite del Mondiale: tutto in chiaro sulla Rai, 25 match ad Amazon

Poco fa, un “cinguettio” del giornalista di Rai Sport e direttore della sezione giornalistica della tv di Stato Enrico Varriale ha dato conferme circa la spartizione dei diritti televisivi per le partite dei Mondiali in Qatar. Ecco cosa ha scritto:

Un'ottima notizia. Importanti lo sforzo economico dell' azienda di servizio pubblico e le motivazioni della @FIFAcom che ha preferito la RAI anche per centrare l'obiettivo "di fornire la più ampia visibilità per le sue competizioni ". https://t.co/dudN4gsGE0 — enrico varriale (@realvarriale) April 9, 2021

“Alla #Rai il pacchetto completo dei #DirittiTv dei mondiali di #calcio #Qatar2022. Accordo multipiattaforma (tv, radio e digitale) per tutte le 64 partite. I mondiali di calcio tornano nella casa dello sport degli italiani.”

I Mondiali, dunque, saranno soprattutto affare della Rai: tutti i 64 match della World Cup Qatar 2022 saranno visibili in diretta sulle reti della tv pubblica. Non tutte in esclusiva, però.

Secondo le indiscrezioni, infatti, Amazon avrebbe fatto la mossa giusta per accaparrarsi i diritti su 25 partite della competizione: il colosso di Jeff Bezos, dunque, mette le mani anche sul Mondiale dopo aver già acquisito i diritti per una bella fetta della Champions League nel triennio 2021-2024.

In ogni caso, però, sembra certo che tutte le partite saranno fruibili gratuitamente e in diretta sulla Rai.