In previsione del Mondiale in Qatar cambia il calendario della Champions League 2022/2023

Cambia ufficialmente il calendario della Champions League 2022/2023 in previsione dei prossimi Mondiali in Qatar. Mondiali che si svolgeranno dal 21 Novembre al 18 Dicembre 2022. Date sicuramente anomale che condizionano, e non poco, tutto il calendario in programma. La competizione europea per club più ambita inizierà il 21 giugno 2022 e, la fase a gironi non durerà più di due mesi. La finale si svolgerà allo stadio Olimpico di Istanbul.

Come cambia la stagione della Champions con i Mondiali in Qatar

I Mondiali in Qatar cambiano le prospettive della stagione 2022/2023 e, a farne le spese saranno sicuramente le squadre di club impegnate nella Champions League prossima. Senza sosta tra una settimana e l’altra si susseguiranno le partite dei gironi. Tutto ciò per far spazio a Qatar 2022, che si svolgerà in una data anomala di calendario. Ora c’è solo l’ufficialità, il tempo per le polemiche non mancherà. Per quanto riguarda le squadre italiane, inutile fare una previsione anticipata su cosa e come cambieranno le prospettive nel campionato, poichè gli azzurri di Roberto Mancini si trovano invischiati in piena bagarre qualificazione. Di certo non qualificarsi sarebbe una disfatta sotto ogni punto di vista. Bisognerà battere la Macedonia prima e, Portogallo o Turchia poi, per poter tornare a sentire l’inno di Mameli nei Mondiali di calcio, dopo averlo ascoltato per l’ultima volta il 24/06/2014 nella terza giornata della fase a gironi di Brasile 2014, dove l’Italia non riuscì a superare il girone eliminatorio.