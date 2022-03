Cassano critica Mancini per non aver convocato un attaccante

Antonio Cassano critica Roberto Mancini per non aver convocato Balotelli. Nel playoff che vale il Mondiale, secondo l’ex calciatore, un giocatore come Balotelli andava convocato. Andiamo nei dettagli. Cassano si dichiara come sempre un fan di Mancini e degli azzurri e dice: “Balotelli si può convocare o meno, può piacere o meno. Io l’avreo chiamato”.

Balotelli era da convocare secondo Cassano

Secondo Cassano, Mario Balotelli andava convocato nel playoff verso Qatar 2022. Giocatore difficilmente gestibile si, ma capace di dare imprevedibilità all’attacco dell’Italia, assolutamente piatto. Cassano argomenta il tutto dichiarando: “Nella sua follia, una giocata, anche negli ultimi minuti, un tiro da fuori, una punizione è in grado di farla. L’avrei tenuto in rosa per aver avuto la possibilità di schierarlo nei minuti finali in caso di necessità”. Se lo dice Cassano…