Sapete quale e quando è stata l’ultima partita ad eliminazione diretta dell’Italia in un Mondiale?

09/07/20006 Italia-Francia 1-1 con vittoria ai calci di rigore 5-3 per l’Italia, che di conseguenza vincerà il Mondiale 2006 giocato in Germania. Non si tratta solo di un bellissimo ricordo, ma dell’ultima partita ad eliminazione diretta giocata dall’Italia in un Mondiale di calcio. Da allora solo eliminazioni ai gironi della fase finale di un Mondiale o, come è successo negli ultimi anni, non qualificazione al Mondiale stesso per mancato superamento del girone. Nel 2017 fu il playoff di andata e ritorno con la Svezia ad estrometterci dal Mondiale, adesso è stata la Macedonia del Nord a negarci la possibilità di giocare la finale con il Portogallo.

Italia fuori dal Mondiale per la seconda volta di fila

Italia fuori dal Mondiale che si svolgerà in Qatar tra novembre e dicembre. E non è la prima volta che accade. La nazionale italiana non aveva mai avuto problemi nel qualificarsi ad una fase finale di un Mondiale, anzi già uscire ai gironi della stessa era considerato un piccolo fallimento. In un certo senso, con le spedizioni disastrose nel 2010 e nel 2014 potevamo aspettarci di avere qualche difficoltà in più, ma mai potevamo immaginarci una situazione simile. Tanto più che siamo Campioni d’Europa in carica, una effimera illusione a questo punto. Adesso, non partecipando alla prossima edizione del Mondiale, dobbiamo per forza di cose guardare avanti e puntare alla prossima edizione che si svolgerà tra Stati Uniti, Messico e Canada tra il 25 maggio e il 5 luglio, sperando di non avere altri problemi in fase di qualificazione. Il 9 luglio 2006, ultima partita ad eliminazione diretta in un Mondiale è veramente lontana, almeno altri 4 anni dobbiamo attendere ancora.