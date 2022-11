Argentina-Messico, streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere Mondiali 2022

Domani sera alle ore 20 allo stadio “Iconico” di Lusail (Qatar) si disputerà il match Argentina-Messico valevole per la seconda giornata del gruppo C dei Mondiali, che in classifica vede la sorprende Arabia Saudita con 3 punti, seguita da messicani e polacchi con un punto, mentre l’Albiceleste chiude con zero.

Sono 23 i precedenti tra le due Nazionali con gli argentini avanti nettamente per 15-2 e sei pareggi; l’ultima sfida risale all’11 settembre 2019, quando Messi e compagni si imposero con un sonoro 4-0.

Argentina-Messico, probabili formazioni

ARGENTINA (4-2-3-1): E. Martinez; Montiel, L. Martinez, Otamendi, Acuna; De Paul, Fernandez; Di Maria, Messi, Mac Allister; Lautaro.

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, E. Alvarez, Chavez; Vega, Martin, Lozano.

Dove vedere Argentina-Messico in tv e streaming

L’incontro tra Argentina-Messico sarà visibile in chiaro su Rai 1 con telecronaca a cura di Stefano Bizzotto e il commento tecnico dell’ex calciatore Daniele Adani. Il match si potrà seguire anche in chiaro sul sito RaiPlay, accedendo tramite pc, oppure scaricando l’app sul cellulare e sul sito www.rainews.it.

