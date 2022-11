Francia-Danimarca, streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere Mondiali 2022

Domani pomeriggio alle ore 17 allo stadio “974” di Doha (Qatar) si disputerà il match Francia-Danimarca, valevole per la seconda giornata del gruppo B dei Mondiali, che in classifica vede i galletti con 3 punti, mentre i danesi insieme alla Tunisia hanno un punto, chiude l’Australia con zero.

Sono 17 i precedenti tra le due Nazionali con i transalpini in vantaggio per 8-7 e due pareggi; l’ultimo incrocio risale allo scorso 25 settembre quando in Nations League, la Danimarca si impose per 2-0.

Francia-Danimarca, probabili formazioni

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Konate, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Andersen; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Damsgaard; Dolberg.

Dove vedere Francia-Danimarca in tv e streaming

L’incontro tra Francia-Danimarca sarà visibile in chiaro su Rai 1 con telecronaca a cura di Alberto Rimedio e il commento tecnico dell’ex calciatore Antonio Di Gennaro. Il match si potrà seguire anche in chiaro sul sito RaiPlay, accedendo tramite pc, oppure scaricando l’app sul cellulare e sul sito www.rainews.it.

