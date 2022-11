Fulvio Collovati a SuperNews: “Qatar 2022, Argentina favorita. Leao possibile sorpresa, la squadra rivelazione sarà…”

SuperNews ha avuto il piacere di intervistare Fulvio Collovati, ex calciatore di Milan, Inter, Udinese, Roma e Genoa e campione del Mondo con l’Italia nell’82, per affrontare alcuni temi legati al Mondiale in Qatar che ormai si avvicina sempre di più.

Chi vincerà il Mondiale, secondo lei?

Avessi la palla di vetro… credo possa essere l’anno di una sudamericana: non si scappa, o Argentina o Brasile. Forse, però, soprattutto l’Argentina.

Quale sarà la squadra rivelazione del torneo?

Le europee non mi convincono molto, e il recente Europeo ne è la dimostrazione. Consideriamo che questi Mondiali si giocano in un luogo particolare, in un periodo particolare: forse, la rivelazione potrebbe essere una squadra africana come il Senegal, per esempio.

Chi invece sarà un possibile giocatore rivelazione?

Difficile dirlo: potrebbe forse essere Rafael Leao del Portogallo, sempre ammesso che riesca a prendersi il posto da titolare.

In assenza dell’Italia, per chi tiferà ai Mondiali?

Non ho grandi preferenze, sono fortemente dispiaciuto per l’assenza dell’Italia. Forse, possiamo dire che abbia una certa simpatia per la Spagna e per Luis Enrique, per le vicende che sono capitate a quest’ultimo e per l’umanità che ha sempre dimostrato.