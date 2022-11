Milan – Calciomercato Leao, il caso dell’attaccante portoghese è ufficialmente aperto. Il match a San Siro contro il Salisburgo potrebbe essere l’ultima possibilità europea in maglia rossonera. Possiamo classificarlo come uno dei migliori giocatori della Seria A, per lo meno dello scorso anno. Il Milan sarà disposto a un rinnovo di contratto nonostante una super offerta?

La fine del contratto avverrà tra 18 mesi e tirar le somme oggi risulta essere ancora prematuro, ma giungeremo alle 3 cifre nell’ordine del centinaio di milioni di euro. La squadra che acquisterà Leao dovrà offrire 120 milioni, più estinguere il debito con lo Sporting Lisbona.

Calciomercato Leao: quanto costerebbe al Milan il rinnovo di Leao?

Calciomercato Leao, al momento gli accordi con l’agente Ted Dimvula non ci riportano nessuna notizia concreta. Le inglesi pagherebbero una somma notevole come i 10 milioni di euro e per evitare che questo accada il Milan deve proporre sugli 8 milioni +i bonus. Questo, per un totale di 5 anni. Facendo un calcolo veloce, al netto delle tasse, si raggiungono gli 80 milioni di stipendio.

Costi aggiuntivi per il Milan?

Sappiamo che, oltre agli 80 milioni di euro in 5 anni, si aggiungono questioni da risolvere con i biancoverdi. Ricordiamo i due giocatori come Botman e Renato Sanches che attiravano l’attenzione dei rossoneri. Come riportato su L’Equipe, pubblicata nel mese di aprile, i rapporto tra i due club risultavano essere nel mirino della UEFA.

Non trovando il modo di una pari divisione delle parti, in ogni caso i costi salirebbero a 9,75 milioni, da tirar fuori dalla società milanista.