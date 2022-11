Messico-Polonia, streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere Mondiali 2022

Domani pomeriggio alle ore 17 allo stadio “Container” di Doha si disputerà il match Messico-Polonia, valevole per la prima giornata del gruppo B del Campionato del Mondo e che nel loro raggruppamento dovranno sfidare anche il Argentina e Arabia Saudita.

Sono otto i precedenti tra le due Nazionali che vedono il bilancio in perfetta parità, ovvero tre vittorie per parte e due pareggi; l’ultima sfida risale all’amichevole del 13 novembre 2017 giocata a Gdansk con successo messicano per 1-0, grazie alle rete di Jimenez al 13′. L’arbitro della sfida sarà l’australiano Chris Beath.

Messico-Polonia, probabili formazioni

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Alvarez, Moreno, Montes, Gallardo; Rodriguez, Alvarez, Herrera; Lozano, Martin, Vega.

POLONIA (3-4-2-1): Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Frankowski, Krychowiak, Zurkowski, Zalewski; Zielinski, Szymanski; Lewandowski.

Dove vedere Messico-Polonia in tv e streaming

La sfida tra Messico-Polonia sarà visibile in chiaro su Rai 2 con telecronaca a cura di Alberto Rimedio e il commento tecnico dell’ex calciatore Antonio Di Gennaro. Il match si potrà seguire anche in chiaro sul sito RaiPlay, accedendo tramite pc, oppure scaricando l’app sul cellulare e sul sito www.rainews.it.