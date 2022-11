Nicolò Ceccarini a SuperNews: “Brasile favorito per i Mondiali in Qatar. La rivelazione? La Serbia”

SuperNews ha avuto il piacere di porre alcune domande a Nicolò Ceccarini, esperto di calciomercato e giornalista sportivo, in merito ai suoi pronostici in vista dei Mondiali in Qatar ormai alle porte.



A suo parere, considerando le favorite, chi vincerà il Mondiale?

Penso che la squadra favorita per vincere il Mondiale sia il Brasile, è la squadra con più qualità.

Quale sarà la possibile squadra rivelazione?

Per la squadra rivelazione direi la Serbia, una formazione tecnica e fisica.

Chi potrebbe essere il giocatore rivelazione (un po’ come fu Mbappe quattro anni fa, per intenderci)?

Per me il giocatore rivelazione potrebbe essere Jonathan David del Canada.