Argentina-Francia, chi sarà il telecronista Rai della finale dei Mondiali: confermato Adani?

TELECRONISTA RAI FINALE ARGENTINA-FRANCIA QATAR 2022 – Lele Adani è stato certamente tra i protagonisti di questo Mondiale: non in campo, ovviamente, ma le sue performance in cabina di commento al fianco di Stefano Bizzotto hanno diviso il pubblico ed i telespettatori. C’è infatti chi ha apprezzato il suo modo enfatico di raccontare le gare dei Mondiali, soprattutto quelle dell’Argentina di Leo Messi, e chi invece non l’ha trovato consono. Ma sarà quindi la coppia Bizzotto-Adani a commentare la finale Argentina-Francia?

Qatar 2022, i telecronisti Rai per la finale: Rimedio-Di Gennaro battono Bizzotto-Adani

Niente da fare per per Lele Adani e per Stefano Bizzotto. I telecronisti della Rai per la finale di Qatar 2022 Argentina-Francia saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Questo dunque il programma dei telecronisti Rai per le ultime due gare di questi Mondiali (ricordiamo che c’è ancora la finale terzo-quarto posto):

Sabato 17 dicembre 2022, ore 16: Croazia-Marocco (Stefano Bizzotto e Lele Adani);

Domenica 18 dicembre 2022, ore 16: Argentina-Francia (Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro).