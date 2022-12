Camerun-Brasile, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Rai 1? Dove vedere Mondiali 2022

Domani sera alle ore 20 presso il “Lusail Iconic Stadium” (Qatar) si disputerà il match Camerun-Brasile valevole per la terza ed ultima giornata del gruppo G dei Mondiali, che in classifica vede i “Verdeoro” al primo posto con 6 punti (già qualificati per gli ottavi), mentre i “Leoni indomabili” sono ultimi con 1 punto insieme alla Serbia, con la Svizzera che di punti ne ha 3.

Sono sei i precedenti tra le due Nazionali con i sudamericani avanti per 5-1 (nessun pareggio); l’ultima sfida risale all’amichevole in terra inglese del 20 novembre 2018, con vittoria brasiliana per 1-0 grazie alla rete di Richarlison al 45′.

Camerun-Brasile, probabili formazioni

CAMERUN (4-3-3): Epassy; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Anguissa, Oum Gouet, Hongla; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi.

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Dani Alves, Eder Militao, Bremer, Alex Telles; Fabinho, Fred; Rodrygo, Antony, Martinelli; Gabriel Jesus.

Dove vedere Camerun-Brasile in tv e streaming

L’incontro tra Camerun-Brasile sarà visibile in chiaro su Rai 1 con telecronaca a cura di Alberto Rimedio e il commento tecnico dell’ex calciatore Antonio Di Gennaro. Il match si potrà seguire anche in chiaro sul sito RaiPlay, accedendo tramite pc, oppure scaricando l’app sul cellulare e sul sito www.rainews.it.

