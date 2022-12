Mondiali 2022, dove vedere Inghilterra Senegal: diretta tv e streaming gratis Rai 1 o Rai Sport?

Dove vedere Inghilterra Senegal: verso il match

I Mondiali 2022 in Qatar non ci hanno risparmiato sorprese. Dopo degli entusiasmanti gironi, è arrivato il momento degli Ottavi di Finale. Uno degli Ottavi di Finale di questo Mondiale vedrà sfidarsi l’Inghilterra di Southgate ed il Senegal di Cissé. Gli inglesi hanno dato prova della loro superiorità dominando il girone B, classificandosi al primo posto con 7 punti. La squadra di Southgate è, fin dall’inizio del torneo, una delle candidate alla vittoria finale. Il Senegal di Cissé ha superato meritatamente il girone A, classificandosi al secondo posto. La squadra africana è riuscita a rialzare la testa dopo la sconfitta contro l’Olanda alla prima giornata, battendo le altre avversarie (Qatar ed Ecuador) e strappando un pass per gli Ottavi.

Dove vedere Inghilterra Senegal: l’orario del match

La sfida tra Inghilterra e Senegal andrà in scena domenica 4 dicembre alle ore 20:00. Lo stadio dove avrà luogo l’incontro sarà l’Al Bayt Stadium di Al Khor.

Diretta tv e streaming gratis: ecco dove vedere Inghilterra Senegal

La partita in questione sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, con la telecronaca affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Sarà possibile seguire il match in streaming gratuitamente tramite il sito e l’app di Rai Play, accessibile su smartphone, tablet, pc e smart tv. Infine il match sarà visibile anche in 4K sul canale Rai 4K, accessibile soltanto con televisori dotati di tale tecnologia e con accesso ad internet.