Qatar 2022, Juventus il club di Serie A più penalizzato e più pagato: nelle classifiche anche Torino e Roma

Il Mondiale di Qatar 2022 si è appena concluso con il trionfo dell’Argentina. Ora tutti i giocatori rientreranno nei rispettivi club per riprendere la preparazione e tornare nei rispettivi campionati post sosta. Ma quali sono i calciatori di Serie A che hanno macinato più minuti in campo al Mondiale? E qual è la squadra del campionato più penalizzata in termini di minutaggio totali dei suoi giocatori? Dai dati raccolti su Transfermarkt, la squadra di A i cui tesserati hanno giocato di più di più risulta la Juventus per un totale di 2571 minuti. Inoltre, secondo quanto riportato dal regolamento FIFA, il club bianconero sarebbe anche quello di Serie A più pagato dopo il Mondiale: si parla di 2.830.000 dollari.

Qatar 2022, i club di A più penalizzati: Juventus in pole, presenti anche Torino e Atalanta

I giocatori che rienteranno in Italia più stanchi degli altri saranno gli 11 della Juventus. Con un totale di 2571 minuti giocati, il club bianconero è in cima alla vetta della top 5 grazie alla somma dei minuti spesi in campo da McKennie, Szczęsny, Milik, Kostic, Vlahovic, Danilo, Alex Sandro, Bremer, Rabiot, e i due campioni del mondo Paredes e Di Maria. Segue l’Inter, con i 6 convocati Onana, Lukaku, Brozovic, De Vrji, Dumfries e Lautaro Martinez. Occupa il terzo posto il Napoli, rappresentato al Mondiale da Anguissa, Zielinski, Olivera, Lozano e Kim Minjae. A seguire il Torino, con i 5 convocati Lukic, Radonjic, Milinkovic Savic, Ricardo Rodriguez e Vlasic, e chiude l’Atalanta, con i suoi Maehle, Pasalic, De Roon e Koopmeiners. Ecco la top 5 completa con i minuti complessivi giocati per club.

Club Serie A Giocatori convocati Totale minuti Mondiale Juventus 11 2571 Inter 6 1415 Napoli 5 1370 Torino 5 1108 Atalanta 4 892

La top 5 dei giocatori di A con più minuti giocati: Amrabat al primo posto

Alcuni giocatori di Serie A hanno macinato moltissimi minuti al Mondiale, mentre alcuni addirittura 0. Il primo ad aver trascorso più tempo sui campi da gioco del Qatar è Amrabat, centrocampista della Fiorentina tra i protagonisti di questa Coppa del Mondo insieme al suo Marocco. Subito dopo c’è il regista dell’Inter Marcelo Brozovic, la cui Nazionale è salita sul terzo gradino del podio. Il rossonero Theo Hernandez, a cui spetta il terzo posto, ha visto spegnersi i sogni di gloria della sua Francia ai rigori della finale, l’atto conclusivo di Qatar 2022 che ha sancito il trionfo dell’avversaria Argentina. Tre minuti separano infine Rabiot e Dumfries: il francese arriva dietro al compagno di Nazionale Theo Hernandez con 483 minuti giocati, superando Dumfries, quinto della classifica a quota 480.

Giocatore Club di appartenenza Totale minuti giocati Amrabat Fiorentina 570 Brozovic Inter 554 Theo Hernandez Milan 508 Rabiot Juventus 483 Dumfries Inter 480

Le più pagate di Qatar 2022: Juventus supera i 2 milioni di dollari, seguono Milan e Inter



Sulla base del “FIFA Club Benefits Programme”, i club che hanno “prestato” i propri giocatori al Mondiale sono stati rimborsati con 10.000 dollari per ogni giorno di permanenza dei calciatori in Qatar a partire dalla preparazione, iniziata il 14 novembre. Dai dati raccolti, la Juventus è il club il più pagato: al club sono stati erogati circa 2,830,000 milioni di dollari. Seguono poi, superando il milione, Milan, Inter, Torino e Roma . Ecco la top 5 dettagliata delle squadre di A più pagate.

Squadra Totale premi (dollari) Juventus 2,830,000 Milan 1,730,000 Inter 1,580,000 Torino 1,140,000 Roma 1,060,000