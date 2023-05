Logo Mondiali FIFA 2026 – Archiviati i Mondiali 2022 in Qatar è tempo per la FIFA e per i tifosi di pensare alla prossima competizione mondiale del 2026. Ricordiamo che la prossima Coppa del Mondo sarà un campionato che si svolgerà in America tra Canada, Stati Uniti e Messico.

A Los Angeles, negli Stati Uniti, è stato presentato in un grande evento il nuovo logo dei prossimi Mondiali 2026. Alla presenza di numerosi ospiti l’evento ha visto protagonisti il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ed il due volte campione del Mondo col Brasile, Ronaldo il Fenomeno. Per la prima volta nella storia dei Mondiali, il più grande evento sportivo di tutti gli sport, il logo presenterà il trofeo vero e proprio e l’anno di svolgimento della competizione. Di seguito il video ufficiale della FIFA con la presentazione del logo:

Un logo chiaro ed esplicito che mette al centro proprio la coppa più ambita nel mondo dello sport che da decenni scalda il cuore di milioni e milioni di tifosi. Inoltre come vedete nella prossima immagine, la FIFA ha lanciato anche il nuovo slogan ed hastag We Are 26, una campagna per coinvolgere le persone nel condividere foto e post che raccontino la storia dei mondiali.