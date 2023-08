Coppa del Mondo Femminile, il quadro dei quarti

Il mondiale di calcio femminile comincia ad entrare nella fase calda della competizione. Dopo eliminazioni sorprendenti avvenute nella fase a gironi e negli ottavi di finale, sono rimaste soltanto otto squadre a contendersi il più ambito dei trofei calcistici.

La Coppa del Mondo femminile continua non senza colpi di scena. Anche se l'avventura in Australia e Nuova Zelanda per le azzurre è finita nel peggiore dei modi, l'Italia Woman non è l'unica eliminata d'eccellenza. Anche le tedesche sono uscite fuori nella fase a gironi e gli USA, strafavoriti, hanno gettato la spugna negli ottavi di finale.

Coppa del Mondo Femminile: dominio delle nazionali europee

Questa edizione sta mettendo in mostra la ritrovata superiorità del calcio europeo rispetto al resto del mondo. Guardando il quadro dei quarti di finale, notiamo che su otto squadre ben cinque sono europee e di seguito ci sono una dell'Oceania, una dell'America del Sud e una asiatica. A spiccare c'è lo scontro Spagna - Paesi Bassi con le prime favorite. La Svezia dopo aver eliminato gli USA, si trova di fronte a un altro avversario di tutto rispetto, il Giappone (vincitore della Coppa del Mondo Femminile nel 2011). Meno problemi dovrebbero avere Inghilterra e Francia rispettivamente contro Colombia e Australia. Anche se le prime si sono dimostrate avversarie ostiche da affrontare e le seconde, in qualità di padrone di casa, non si arrenderanno facilmente.