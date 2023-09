Mondiali 2026, Uruguay-Cile: probabili formazioni. Le scelte di Bielsa e Berizzo. Le ultime

Le probabili formazioni di Uruguay-Cile, gara valida le qualificazioni ai Mondiali 2026. Si gioca domani, sabato 9 settembre, ore 01:00, allo "Estadio Centenario" di Montevideo (data e ora in Italia). Ecco le scelte dei Commissari Tecnici delle due Nazionali, rispettivamente Marcelo Alberto Bielsa e Eduardo Berizzo. Le ultime.

Uruguay-Cile, probabili formazioni: le ultime

Ecco le probabili formazioni di Uruguay-Cile.

URUGUAY



[4-3-3]



Probabile formazione CILE



[4-4-2]



Probabile formazione Sergio Rochet

(Internacional) Gabriel Arias Arroyo

(Racing Club de Avellaneda) Nahitán Nández

(Cagliari) Nayel Rayan Mehssatou Sepúlveda

(KV Kortrijk) Sebastián Cáceres

(CF America) Gary Medel

(Vasco Da Gama) Matías Viña

(Sassuolo) Guillermo Maripán

(AS Monaco) Joaquín Piqueréz

(Palmeiras) Gabriel Suazo

(Tolosa) Federico Valverde

(Real Madrid) Erick Pulgar

(Flamengo) Manuel Ugarte

(Paris Saint Germain) Marcelino Núñez

(Norwich City) Facundo Pellistri

(Manchester United) Charles Aránguiz

(Internacional) Nicolás De la Cruz

(River Plate) Diego Valdés

(CF America) Maximiliano Araújo

(Toluca) Alexander Aravena

(Universidad de Catolica) Darwin Núñez

(Liverpool FC) Ben Brereton Díaz

(Villarreal) Commissario Tecnico



Marcelo Alberto Bielsa Commissario Tecnico



Eduardo Berizzo

La presentazione

La Nazionale del Cile riparte da Montevideo per affrontare il suo debutto nelle qualificazioni sudamericane. Lo fa contro l'Uruguay, una delle grandi favorite nel cammino verso i Mondiali 2026, oltre che su un terreno di gioco ostico per chiunque. Arturo Vidal e compagni non sono mai riusciti a espugnare la terra uruguaiana.

Il CT Eduardo Berizzo avrà quindi un debutto complicato alla guida della "Roja", contro un gruppo guidato da una volpe del calcio mondiale, Marcelo Bielsa. Non dovrebbe partire dal primo minuto il neo interista Alexis Sánchez, così come potrebbe essere lo stesso anche per un'altra conoscenza del calcio italiano, Arturo Vidal. Il centrocampista ex Juventus e Inter si è unito alla squadra ma presenta un'infiammazione al ginocchio che lo tiene costretto a stare in osservazione.

L'Uruguay porta con sé un pò di Serie A e lo fa con la presenza dai primi minuti di Nahitán Nández del Cagliari e di Matías Viña del Sassuolo. Pelle nuova per la "Celeste" che mostra nuovi volti per ciascun reparto, in particolare in quello offensivo, con il CT Bielsa che mette in seconda linea calciatori del calibro di Edinson Cavani e di Luis Suarez, per lasciar spazio a nuove leve quali Darwin Núñez del Liverpool FC e Maximiliano Araújo.

Per vedere di nuovo in campo i due calciatori uruguaiani presenti nel massimo campionato di calcio italiano, occorre attendere il 16 settembre prossimo, con le gare su DAZN che uniranno nuovamente milioni di tifosi.