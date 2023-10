Argentina-Paraguay, dove vedere la gara di Qualificazioni Mondiali 2026: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Per la fascia CONMEBOL, la Confederazione Sudamericana, si riprende con la terza giornata di gare di Qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026, ventitreesima edizione che si svolgerà in tre nazioni: Canada, Messico e Stati Uniti. Per l'Argentina (6 punti in 2 gare) c'è il Paraguay (1 punto in 2 gare). Appuntamento per venerdì 13 ottobre, ore 01:00 (in Italia), a Buenos Aires. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Argentina-Paraguay: dove vedere la gara di Qualificazioni ai Mondiali 2026? Si giocherà allo "Estadio Mas Monumental - Antonio Vespucio Liberti" di Buenos Aires, con calcio d'inizio in programma venerdì 13 ottobre 2023, alle ore 01:00 (in Italia).

EVENTO Argentina-Paraguay, CONMEBOL - Qualificazioni Coppa del Mondo FIFA 2026 LUOGO Buenos Aires, "Estadio Mas Monumental - Antonio Vespucio Liberti" DATA Venerdì 13 ottobre 2023 ORE 01:00 (in Italia)

Argentina-Paraguay non verrà trasmessa da alcuna emittente TV in Italia. Questa gara non ha copertura per la Diretta TV, quindi non sarà possibile vederla.

Anche in Live Streaming non è prevista, in Italia, alcuna copertura per la trasmissione di questo evento.

Argentina-Paraguay, le probabili formazioni (con aggiornamenti)

ARGENTINA



4-3-3



Probabile formazione PARAGUAY



4-5-1



Probabile formazione Emiliano Martinez

Aston Villa FC Carlos Miguel Coronel

New York Red Bulls Nicolas Tagliafico

Olympique Lione Junior Alonso

FC Krasnodar Nicolas Otamendi

SL Benfica Gustavo Gomez

SE Palmeiras Cristian Romero

Tottenham Hotspur FC Fabian Balbuena

FC Dinamo Mosca Nahuel Molina

Atletico Madrid Robert Rojas

CA Tigre Enzo Fernandez

Chelsea FC Richard Sanchez

Club America Alexis Mac Allister

Liverpool FC Jesús Medina

Spartak Mosca Rodrigo De Paul

Atletico Madrid Mathias Villasanti

Gremio FBPA Nicolas Gonzalez

ACF Fiorentina Ramon Sosa Acosta

CA Talleres Julian Alvarez

Manchester City FC Miguel Almirón

Newcastle FC Lionel Messi

Inter Miami CF Antonio Sanabria

Torino FC Commissario Tecnico



Lionel Sebastian Scaloni Commissario Tecnico



Daniel Oscar Garnero

Argentina-Paraguay, la presentazione

Terza giornata di Qualificazioni ai Mondiali 2026 per la fascia CONMEBOL, la Confederazione Sudamericana.

Dopo due gare di qualificazione, l'Argentina è a punteggio pieno: vittoria in casa per 1-0 contro l'Ecuador alla prima giornata (rete di Lionel Messi all'80') e successo in Bolivia per 0-3 (reti di Enzo Fernandez, Nicolas Tagliafico e Nico Gonzalez); il Paraguay ha un punto soltanto: pareggio tra le "mura amiche" contro il Perù per 0-0 all'esordio, sconfitta in Venezuela per 1-0 alla seconda.

Per l'Argentina, il CT Scaloni ha convocato diversi calciatori che militano nel massimo campionato italiano: Juan Musso dell'Atalanta, Lucas Martinez Quarta, Lucas Beltran e Nicolas Gonzalez della Fiorentina, Lautaro Martinez dell'Inter, Marco Pellegrino del Milan e Leandro Paredes della Roma. Era stato convocato anche Paulo Dybala ma l'infortunio contro il Cagliari ha costretto l'argentino a fare dietrofront. Per il Paraguay, il CT Garnero ha convocato Antonio Sanabria del Torino.

Appuntamento al 21 ottobre 2023 per rivedere in Serie A i calciatori coinvolti con le rispettive nazionali. Le gare su DAZN uniranno nuovamente milioni di tifosi!