Brasile-Venezuela, dove vedere la gara di Qualificazioni Mondiali 2026: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Per la fascia CONMEBOL, la Confederazione Sudamericana, si riprende con la terza giornata di gare di Qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026, ventitreesima edizione che si svolgerà in tre nazioni: Canada, Messico e Stati Uniti. Per il Brasile (6 punti in 2 gare) c'è il Venezuela (3 punti in 2 gare). Appuntamento per venerdì 13 ottobre, ore 02:30 (in Italia), a Cuiabà. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Brasile-Venezuela: dove vedere la gara di Qualificazioni ai Mondiali 2026? Si giocherà alla "Arena Pantanal" di Cuiabà, con calcio d'inizio in programma venerdì 13 ottobre 2023, alle ore 02:30 (in Italia).

EVENTO Brasile-Venezuela, CONMEBOL - Qualificazioni Coppa del Mondo FIFA 2026 LUOGO Cuiabà, "Arena Pantanal" DATA Venerdì 13 ottobre 2023 ORE 02:30 (in Italia)

Brasile-Venezuela, dove vedere la gara di Qualificazioni ai Mondiali 2026?

Brasile-Venezuela non verrà trasmessa da alcuna emittente TV in Italia. Questa gara non ha copertura per la Diretta TV, quindi non sarà possibile vederla.

Anche in Live Streaming non è prevista, in Italia, alcuna copertura per la trasmissione di questo evento.

Emittenti Canali Diretta TV: Nessuna copertura in Italia - Live Streaming: Nessuna copertura in Italia -

Brasile-Venezuela, le probabili formazioni (con aggiornamenti)

BRASILE



4-2-3-1



Probabile formazione VENEZUELA



4-4-2



Probabile formazione Ederson

Manchester City FC Rafael Romo

Universidad Catolica Renan Lodi

Olympique Marsiglia Alexander Gonzalez

P'yownik FA Gabriel Magalhaes

Arsenal FC Yordan Osorio

Parma Marquinhos

Paris Saint Germain Wilker Angel Romero

SD Aucas Danilo

Juventus FC Miguel Ángel Navarro

Chicago Fire FC Casemiro

Manchester United FC Samuel Sosa

CS Emelec Bruno Guimaraes

Newcastle United FC Yangel Herrera

Girona FC Rodrygo

Real Madrid CF José Andrés Martínez

Philadephia Union Neymar

Al Hilal Yeferson Soteldo

Santos FC Raphinha

FC Barcellona Josef Martínez

Inter Miami FC Richarlison

Tottenham Hotspur FC Salomon Rondon

River Plate FC Commissario Tecnico



Fernando Diniz Silva Commissario Tecnico



Fernando Batista

Brasile-Venezuela, la presentazione

Terza giornata di Qualificazioni ai Mondiali 2026 per la fascia CONMEBOL, la Confederazione Sudamericana.

Dopo due gare di qualificazione, Il Brasile è a punteggio pieno: vittoria in casa per 5-1 contro la Bolivia alla prima giornata (rete di Raphinha e doppiette per Neymar e Rodrygo) e successo complicato in Perù per 0-1 (rete di Marquinhos al 90', su assist di Neymar); il Venezuela ha 3 punti: sconfitta all'esordio in Colombia per 1-0 e successo interno contro il Paraguay per 1-0 al cardiopalma (rete su calcio di rigore di Rondon, a tre minuti oltre il 90').

Per il Brasile, il CT Silva ha convocato Bremer e Danilo della Juventus. Per il Venezuela, il CT Silva ha convocato Yordan Osorio del Parma.

