Uruguay-Brasile, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere qualificazioni Mondiali

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Uruguay-Brasile, match valevole per la 4.a giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali del 2026 e in programma nella notte tra il 17 e il 18 ottobre alle ore 02.00 (ora italiana) all' "Estadio Centenario" di Montevideo

Nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 ottobre, alle ore 02.00 (ora italiana), all' "Estadio Centenario" di Montevideo, si disputerà il match Uruguay-Brasile, match valevole per la 4.a giornata del girone sudamericano per le qualificazione ai Mondiali del 2026. Prima di scoprire dove vedere Uruguay-Brasile in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

L'Uruguay ha 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta) ed è reduce dal pareggio esterno contro la Colombia (2-2). IL Brasile, invece, è secondo con 7 punti (2 vittorie e 1 pareggio) e nell'ultimo turno ha pareggiato 1-1 contro il Venezuela.

Uruguay-Brasile, le probabili formazioni

URUGUAY (4-3-3): Mele; Nandez, Caceres, Araujo, Piquerez; Valverde, Ugarte, de la Cruz; Pellistri, Nuñez, Rodriguez. C.T: Bielsa.

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Arana; Casemiro, Bruno Guimarães; Rodrygo, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. C.T: Diniz.

Il match Uruguay-Brasile, valevole per la 4.a giornata del girone sudamericano delle qualificazione ai Mondiali del 2026, non dovrebbe essere visibile in chiaro almeno per quanto concerne l'Italia con i diritti televisivi che non dovrebbero essere stati assegnati. Il match non sarà visibile tantomeno in streaming. Pertanto sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.