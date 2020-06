Arsenal Norwich streaming e diretta tv Premier League: ecco dove vederla

Arsenal Norwich streaming e diretta tv, ecco dove vedere Premier League 32° giornata.

All’Emirates Stadium di Londra va in scena il match Arsenal – Norwich, gara valida per la 32° giornata di Premier League. Le due squadre hanno giocato i quarti di finale di FA Cup durante lo scorso weekend: l’Arsenal ha passato il turno battendo 2-1 lo Sheffield United, mentre il Norwich ha resistito fino al minuto 118 contro il Manchester United, ma la rete del 2-1 di Maguire ha spento i sogni dei tifosi gialloverdi. In Premier League invece l’Arsenal, dopo due pesanti sconfitte contro Manchester City e Brighton, è tornato alla vittoria contro il Southampton ed è salito al nono posto a quota 43 punti, mentre il Norwich viene da tre sconfitte consecutive contro Sheffield, Southampton ed Everton ed è sempre più ultimo con soli 21 punti in classifica. Eppure, uno di questi punti è stato conquistato proprio nel match d’andata dello scorso primo dicembre: la sfida tra Norwich e Arsenal si concluse con il risultato di 2-2.

La partita Arsenal – Norwich si disputerà mercoledì 1 luglio alle ore 19.

Dove vedere Arsenal Norwich tv

Il match Arsenal – Norwich, gara valida per la 32° giornata di Premier League, sarà trasmessa in diretta su Sky a partire dalle ore 19. La gara non sarà trasmessa integralmente ma sarà possibile seguire il match grazie alla Diretta Gol che andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 482 digitale terrestre) e Sky Sport Uno HD (canale 240 satellite, 472 digitale terrestre).

Dove vedere Arsenal Norwich streaming

Inoltre, sarà possibile seguire la sfida Arsenal – Norwich anche in streaming sul vostro smartphone, pc o tablet grazie alla piattaforma Sky Go oppure acquistando il pacchetto Sport su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.