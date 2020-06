Questa sera alle ore 21.15 allo Stamford Bridge di Londra, si giocherà il big match Chelsea-Manchester City, valevole per la 32.a giornata di Premier League. Sarà una gara molto importante per i padroni di casa che si trovano al quarto posto con 51 punti, ma solamente a +2 sul Manchester United quinto a 49, mentre gli ospiti al secondo posto con 63 punti se non dovessero vincere, consegnerebbero lo scudetto al Liverpool che attualmente ha 23 punti in più.

Nell’ultimo turno di campionato il Chelsea ha vinto sul campo dell’Aston Villa per 2-1, il Manchester City ha dominato in casa il Burnley per 5-0.

Premier League, dove vedere Chelsea Manchester City streaming e in tv

Il match tra Blues e Citizens sarà visibile sia su Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder Sky e 482 del digitale terrestre) che su Sky Sport Football HD (canale 203) con collegamento a partire dalle ore 21.10 con telecronaca affidata a Federico Zancan; inoltre per i clienti Sky Q ci sarà la possibilità di guardare l’incontro in 4K HDR.

Dove vedere Chelsea Manchester City: precedenti e probabili formazioni

Negli ultimi dieci precedenti tra Chelsea e Manchester City allo Stamford Bridge, il Chelsea ha ottenuto cinque vittorie, contro le tre degli ospiti con due pareggi. L’ultimo incontro a Londra si è disputato nella scorsa stagione l’8 dicembre 2018 con vittoria dei londinese per 2-1 in rimonta. Invece nel match d’andata giocato lo scorso 23 novembre all’Etihad Stadium, il City ha avuto la meglio per 2-1, anche in questo caso in rimonta. Dirigerà il match l’arbitro Stuart Attwell di Nuneaton (Contea di Warwickshire).

Dove vedere Chelsea Manchester City: probabili formazioni

Queste le probabili formazioni che Frank Lampard e Pep Guardiola dovrebbero schierare in campo dal primo minuto.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Marcos Alonso; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Giroud, Pulisic.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Fernandinho, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Foden, Gabriel Jesus, Sterling.