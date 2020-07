Dove vedere Arsenal Liverpool: diretta tv e streaming gratis Premier League

Questa sera alle ore 21.15 all’Emirates Stadium di Londra (a porte chiuse), si disputerà il match Arsenal Liverpool, valevole per la 36.a giornata di Premier League. Gara importante solamente per i Gunners che hanno ancora qualche flebile speranza di agganciare ancora la qualificazione alla prossima Europa League, ma devono recuperare cinque punti sul Wolverhampton sesta e sei punti sullo Sheffield United, settima. Ricordiamo che la squadra londinese ha ancora la possibilità di entrare in Europa attraverso la FA Cup dove dovranno giocare la semifinale contro il Manchester City (Manchester United-Chelsea l’altra gara).

I Reds invece avendo vinto il campionato da parecchie giornate dopo trent’anni, cercheranno di finire la stagione il meglio possibile, visto anche l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid agli ottavi di finale.

Dove vedere Arsenal-Liverpool in tv e streaming

Il match tra Arsenal Liverpool sarà visibile su Sky Sport Football HD (canale 203) con collegamento a partire dalle ore 17.25, la telecronaca sarà a cura di Massimo Marianella; inoltre per i clienti Sky Q ci ci sarà la possibilità di guardare l’incontro in 4K HDR.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre la gara dell‘Emirates Stadium sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.

Arsenal Liverpool, precedenti e probabili formazioni

Si tratta del terzo confronto stagionale tra le due formazioni con il Liverpool che si è imposto sia in campionato (3-1) che in Coppa di Lega dopo i calci di rigore. Nella scorsa stagione il match disputato a Londra terminò 1-1 con reti di Milner per gli ospiti e Lacazette per i padroni di casa.

Nella storia della Premier League (dal 1992-93 ad oggi) i precedenti tra le due squadre sono 55 e che vedono in vantaggio il Liverpool con 21 a vittorie contro le 15 dell’Arsenal e 19 pareggi; 159 le reti realizzate con un parziale di 90-69 sempre per i Reds.

Queste le probabili formazioni che dovrebbero schierare dal primo minuto Mikel Arteta e Jurgen Klopp.

ARSENAL (3-4-3): Martinez; Mustafi, Luiz, Kolasinac; Cedric, Ceballos, Xhaka, Tierney; Saka, Lacazette, Aubameyang.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.