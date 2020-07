DOVE VEDERE BRIGHTON LIVERPOOL IN STREAMING E IN TV – Va verso la chiusura il campionato di calcio inglese, l’affascinante Premier League: il Liverpool, ormai già campione d’Inghilterra ed esclusivamente a caccia di record per “orgoglio personale” è ospite nel sud del Paese in casa del Brighton, ad un passo dalla salvezza grazie ai 7 punti conquistati nelle ultime quattro partite. Le vittorie contro il Norwich e l’Arsenal, insieme al pareggio con il Leicester, hanno infatti allontanato la zona retrocessione, distante ormai ben nove punti: a cinque giornate dal termine, si può iniziare a stare tranquilli.

DOVE VEDERE BRIGHTON LIVERPOOL – Il Liverpool, dopo aver preso una sonora batosta contro il Manchester City secondo in classifica (4-0 il risultato maturato a Etihad), si è rialzato battendo l’Aston Villa per 2-0 grazie ai gol di Mané e del giovane Curtis Jones. Adesso, si inseguono i record: se i Reds le vincessero tutte da qui alla fine, arriverebbero a 104 punti, record assoluto nella storia dei principali campionati europei.

Il Brighton, come detto, ha bisogno di soli sei punti per raggiungere la matematica salvezza: la vittoria in extremis con l’Arsenal e il successo ottenuto contro il Norwich grazie al belga Trossard regalano un buon margine alla squadra, anche se il calendario non è dei più semplici (dopo il Liverpool, sfida al City).

Premier League, dove vedere Brighton Liverpool in streaming e tv

La sfida dell’American Express Community Stadium avrà inizio alle 21.15 di mercoledì 8 luglio: una sfida che può valere la salvezza per gli Hove e può significare record per i campioni d’Europa in carica. Il match sarà visibile via satellite su SKY sui canali SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL.