DOVE VEDERE LIVERPOOL ASTON VILLA, STREAMING E TV – La Premier League volge verso la sua conclusione, al termine di un campionato stradominato dai Reds del Merseyside: Klopp aveva chiesto ai suoi di non mollare totalmente la presa dopo la conquista del titolo avvenuta una settimana fa, ma i suoi non lo hanno ascoltato molto vista la debacle di due giorni fa contro i Citizens (4-0). Liverpool che, dunque, proverà a ripartire contro l’Aston Villa, per chiudere in maniera dignitosa la Premier e prepararsi per bene al prossimo campionato.

DOVE VEDERE LIVERPOOL ASTON VILLA – Il Liverpool, dunque, ospita i Villains di Birmingham, consapevoli di essere nettamente superiori. Il trio Salah-Mané-Firmino proverà a riprendere la sua marcia a suon di gol. Non ci sono più obiettivi, come detto, visto che il Liverpool ha ottenuto la vittoria del suo primo titolo dopo 30 anni di astinenza grazie alla sconfitta del Manchester City contro il Chelsea. L’Aston Villa, invece, rischia molto seriamente di tornare in Championship, la Serie B inglese: i colpi del talentuoso Jack Grealish non stanno bastando, per ora, al Villa ad ottenere la salvezza, che dista un solo punto al momento.

Premier League, dove vedere Liverpool Aston Villa streaming e tv

La sfida di Premier, valida per il 33° turno, si terrà alle 17.30 di domenica 5 luglio ad Anfield Road a Liverpool. Partita inutile per i padroni di casa, ma fondamentale per le ambizioni del club ospite: appuntamento su SKY SPORT FOOTBALL per vedere la partita.