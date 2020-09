Brighton Chelsea dove vedere, streaming e diretta Sky

− BRIGHTON CHELSEA DOVE VEDERE

Posticipo della prima giornata di Premier League, che vedrà scendere in campo i Blues di Frank Lampard. Gara d’esordio per il rinnovato Chelsea, regina assoluta del calciomercato mondiale, con ben 223 milioni spesi. Sono sei per adesso i volti nuovi in quel di Londra: i crack tedeschi Kai Havertz e Timo Werner, presi rispettivamente dal Bayer Leverkusen per 80 milioni e dal Lipsia per 53 milioni; il terzino ex Leicester Chilwell, pagato 50 milioni; il talentuoso Ziyech prelevato dall’Ajax per 40 milioni e infine, i due parametri zero Sarr e Thiago Silva. Più equilibrio e meno clamore per il Brighton, rinforzatosi con gli arrivi di Veltman dall’Ajax, van Hecke dal Nac Breda e dell’ex Liverpool Lallana. Ecco nel dettaglio Brighton Chelsea dove vedere.

Brighton Chelsea dove vedere, esclusiva Sky

Il match di questa sera alle ore 21:15 tra Brighton e Chelsea potrà essere visibile sulla piattaforma satellitare Sky. Gli abbonati troveranno la diretta della gara sul canale telematico per il calcio internazionale Sky Sport Football HD (ch. 242 decoder). Inoltre, per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Brighton Chelsea anche sulla piattaforma streaming Sky Go, fruibile su diversi dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. Per la telecronaca, parola affidata alla grande esperienza di Nicola Roggero.