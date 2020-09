Dove vedere Liverpool-Arsenal: diretta tv e streaming gratis Premier League

Questa sera alle ore 21.15 allo stadio Anfield Road si disputerà Liverpool-Arsenal, match valevole per la terza giornata della Premier League. Le due squadre si trovano a punteggio pieno con i Reds che hanno sconfitto Leeds e Chelsea, mentre i Gunners hanno fatto loro i derby londinesi contro Fulham e West Ham.

Sarà la sfida complessiva numero 113 con i padroni di casa che sono in vantaggio per 45-33 con 34 pareggi, curiosamente anche nella scorsa stagione il match si giocò sempre alla terza giornata (24 agosto) con gli uomini di Jurgen Klopp che ebbero la meglio per 3-1 grazie alla doppietta di Salah e rete di Matip (Torreira nel finale per gli ospiti); la squadra di Mikel Arteta sarà di scena nuovamente ad Anfield Road giovedì prossimo negli ottavi di finale della Coppa di Lega.

Queste le probabili formazioni:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Van Dijk, Robertson; Henderson, Thiago, Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino, Mané.

ARSENAL (3-4-3): Leno; Holding, David Luiz, Gabriel Paulista; Bellerín, Xhaka, Ceballos, Saka; Willian, Lacazette, Aubameyang.

Dove vedere Liverpool-Arsenal in tv e streaming

Il match tra Liverpool-Arsenal sarà visibile su Sky Sport Football HD (canale 203 del decoder) e Sky Sport Uno (numero 201 del decoder, numero 472 e 482 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 21.10, la telecronaca sarà a cura di Massimo Marianella; inoltre per i clienti Sky Q ci ci sarà la possibilità di guardare l’incontro in 4K HDR (con Sky Q satellite).

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre la gara dell‘Anfield Road sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.