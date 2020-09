Liverpool Leeds probabili formazioni: mago vs loco

− LIVERPOOL LEEDS PROBABILI FORMAZIONI

Mancano poche ore per il nuovo avvio della Premier League 2020/21, con una sfida subito suggestiva tra i campioni in carica del Liverpool e i neo promossi del Leeds. I reds, dopo 30 anni di astinenza, hanno portato finalmente ad Anfield il titolo inglese, vinto nettamente sui rivali del Manchester City, grazie ad un distacco di ben 18 punti. Il mercato della squadra del mago Kloop è stato fin adesso abbastanza snello, senza colpi eccezionali né cessioni di lusso. In entrata, infatti, è arrivato il terzino greco Tsimikas dall’Olympiacos per una cifra intorno ai 13 milioni di euro, mentre in uscita, si registra la partenza di Lovren allo Zenit per 12 milioni. Dall’altro lato, il Leeds, vincitore della Championship, si è rinforzata con gli arrivi di Rodrigo dal Valencia, Costa dal Wolverhampton, Koch dal Friburgo e Meslier dal Lorient. Ecco nel dettaglio Liverpool Leeds probabili formazioni.

Liverpool Leeds probabili formazioni, le scelte dei due allenatori

Per il match di domani sabato 12 settembre (ore 18:30), Kloop dovrebbe fare a meno di Henderson (acciaccato), Milner e Matip, con quest’ultimi recuperati ma difficilmente titolari dal primo minuto. Tra i pali, dunque, Allisson, in difesa da destra verso sinistra Alexander Arnold, Gomez, Van Djik e Robertson. In centrocampo, trio composto da Keita, Fabinho e Wijnaldum; mentre solita qualità e corsa nel reparto offensivo con i fantastici 3: Salah, Firmino e Mané.

Il Loco Bielsa opterà per un modulo a specchio, con il neo acquisto Meslier in porta, protetto dal quartetto difensivo formato da Ayling, Koch, Cooper e Dallas. In centrocampo, qualità con Hernandez, Phillips e Klich; mentre in avanti, fuori lo spagnolo arrivato dal Valencia Rodrigo, ma dentro Costa con Bamford e Harrison.

Liverpool Leeds probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. J. Klopp

Leeds (4-3-3): Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Dallas; Hernandez, Phillips, Klich; Costa, Bamford, Harrison. All. M. Bielsa