Premier League, dove vedere Fulham Arsenal streaming e diretta tv

Premier League, ecco dove vedere Fulham Arsenal in streaming e in diretta tv.

Ritorna il calcio inglese, ricomincia il campionato più bello del mondo. La prima partita della Premier League 2020/2021 va in scena al Craven Cottage di Londra e vede di fronte Fulham e Arsenal.

Il Fulham, dopo solo una stagione in Championship, è tornata in Premier League grazie alla vittoria per 2-1 in finale playoff contro il Brentford, dopo aver concluso il campionato al quarto posto. L’Arsenal, invece, ha chiuso all’ottavo posto la scorsa Premier League ma i ragazzi di Arteta sono reduci dalla vittoria di due coppe, ovvero la FA Cup e la Community Shield.

Entrambe le squadre vorranno iniziare il campionato con il piede giusto, ma il pronostico è in favore dell’Arsenal: i Gunners hanno vinto le ultime cinque sfide contro il Fulham. I The Cottagers non battono l’Arsenal al Craven Cottage dal 2012 e avranno voglia di sfatare questo tabù.

Dove vedere Fulham Arsenal in tv

La sfida tra Fulham e Arsenal sarà trasmessa in diretta tv su Sky che detiene in esclusiva i diritti della Premier League. I canali del match saranno Sky Sport Football (canale 203 satellite) e Sky Sport Football HD (canale 242 satellite).

Dove vedere Fulham Arsenal in streaming

Inoltre, sarà possibile seguire il match Fulham – Arsenal anche in streaming sul vostro smartphone, notebook, pc o tablet grazie alla piattaforma Sky Go oppure acquistando il pacchetto Sport su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.