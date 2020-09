Premier League, dove vedere Liverpool Leeds streaming e diretta tv

Premier League, ecco dove vedere Liverpool Leeds in streaming e in diretta tv.

La prima giornata di Premier League 2020/2021 vede subito di fronte i campioni in carica del Liverpool contro la neopromossa Leeds. Sarà difficile vedere un Anfield Road senza i tanti tifosi festeggiare i propri idoli ma, purtroppo, abbiamo imparato a farci l’abitudine.

Il Liverpool, dopo la vittoria dello scorso campionato con la bellezza di 99 punti, vuole ricominciare con una vittoria ma il Leeds venderà cara la pelle. I ragazzi del Loco Bielsa hanno stravinto lo scorso campionato di Championship e sono tornati in Premier League dopo sedici anni dall’ultima volta.

Il pronostico, ovviamente, è in tutto in favore del Liverpool: i Reds non perdono contro il Leeds dal 2001 e nelle ultime otto sfide contro i Whites sono arrivate sei vittorie e due pareggi.

Dove vedere Liverpool Leeds in tv

La sfida tra Liverpool e Leeds sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky. I canali del match saranno Sky Sport Uno (canale 201 satellite e 482 digitale terrestre), Sky Sport Uno HD (canale 240 satellite e 472 digitale terrestre), Sky Sport Football (canale 203 satellite) e Sky Sport Football HD (canale 242 satellite).

Dove vedere Liverpool Leeds in streaming

Inoltre, sarà possibile seguire il match Liverpool – Leeds anche in streaming sul vostro smartphone, notebook, pc o tablet grazie alla piattaforma Sky Go oppure acquistando il pacchetto Sport su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.