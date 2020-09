Premier League, dove vedere Tottenham Newcastle streaming e diretta tv

Premier League, ecco dove vedere Tottenham Newcastle streaming e diretta tv.

Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra va in scena il match Tottenham – Newcastle, gara valida per la terza giornata di Premier League. I padroni di casa sono reduci da una sconfitta e una vittoria nelle prime due gare di campionato: dopo aver perso per 1-0 contro l’Everton nella gara d’esordio, è arrivata la vittoria per 5-2 contro il Southampton. Anche il Newcastle ha messo insieme solamente tre punti nelle prime due gare: vittoria all’esordio contro il West Ham e pesante sconfitta in casa contro il Brighton con il risultato di 3-0.

Il pronostico è in favore del Tottenham: nelle ultime sei sfide contro il Newcastle, gli Spurs hanno vinto per ben cinque volte.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 15 e l’arbitro del match sarà Peter Bankes.

Dove vedere Tottenham Newcastle tv

La sfida tra Tottenham e Newcastle sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky a partire dalle ore 14:55. I canali dedicati al match saranno Sky Sport Football (canale 203 satellite) e Sky Sport Football HD (canale 242 satellite).

Dove vedere Tottenham Newcastle streaming

Inoltre, sarà possibile seguire il match Tottenham – Newcastle anche in streaming sul vostro smartphone, notebook, pc o tablet grazie alla piattaforma Sky Go oppure acquistando il pacchetto Sport su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.