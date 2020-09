Premier League, dove vedere West Bromwich Albion – Chelsea streaming e diretta tv

Premier League, ecco dove vedere West Bromwich Albion – Chelsea in streaming e diretta tv.

Allo stadio The Hawthorns va in scena il match West Bromwich Albion – Chelsea, gara valida per la terza giornata di Premier League. Il West Bromwich, dopo esser salito dalla Championship, non ha avuto un inizio campionato facile: dopo aver sfidato Leicester ed Everton alle prime due giornate (perse entrambe per 3-0 e 5-2) ecco il Chelsea. I ragazzi di Frank Lampard, invece, hanno vinto la prima partita di campionato contro il Brighton ma non sono riusciti a bissare il successo dell’esordio, perdendo per 2-0 contro i campioni del Liverpool alla seconda giornata.

Il pronostico è tutto in favore del Chelsea: i Blues nelle ultime sei partite contro il West Bromwich hanno trovato cinque vittorie e un pareggio, segnando 14 reti e subendone solamente 4. Il West Bromwich non vince contro il Chelsea dal 2015.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 18:30 e l’arbitro del match sarà Jonathan Moss.

Dove vedere West Bromwich Albion – Chelsea tv

La sfida di Premier League tra West Bromwich Albion e Chelsea sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky a partire dalle ore 18:25. I canali dedicati al match saranno Sky Sport Football (canale 203 satellite), Sky Sport Football HD (canale 242 satellite), Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 482 digitale terrestre) e Sky Sport Uno HD (canale 240 satellite, 472 digitale terrestre).

Dove vedere West Bromwich Albion – Chelsea streaming

Inoltre, sarà possibile seguire il match West Bromwich Albion – Chelsea anche in streaming sul vostro smartphone, notebook, pc o tablet grazie alla piattaforma Sky Go oppure acquistando il pacchetto Sport su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.