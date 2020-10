Premier League, dove vedere Everton Liverpool streaming e diretta tv

Premier League, dove vedere Everton Liverpool in streaming e diretta tv.

Al Goodison Park va in scena il Derby del Merseyside, Everton – Liverpool, gara valida per la quinta giornata di Premier League.

L’Everton sta vivendo un momento magico: i ragazzi di Ancelotti sono primi in classifica a punteggio pieno con 12 punti e arrivano a questo derby reduci da sette vittorie consecutive tra campionato e Carabao Cup. Il Liverpool invece deve ribaltare gli ultimi due risultati negativi: dopo l’eliminazione in Carabao Cup subita ai danni dell’Arsenal, in campionato è arrivata una clamorosa sconfitta contro l’Aston Villa per 7-2 e ora i Reds sono fermi a quota 9 punti in classifica.

Il pronostico è incerto ma ci sono un paio di statistiche curiose in favore dell’Everton. L’ultima vittoria dei Toffees contro il Liverpool risale a esattamente dieci anni fa: il 17 ottobre 2010, al Goodison Park, la partita si concluse con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Tim Cahill e Mikel Arteta, attuale tecnico dell’Arsenal. La seconda invece riguarda la serie di vittorie dei ragazzi di Ancelotti: l’ultima volta che l’Everton vinse le prime sette partite della stagione fu nel 1894 e anche in quel caso l’ottavo match fu proprio contro il Liverpool. Quello fu il primo Merseyside Derby e l’Everton lo vinse 3-0 e arrivò secondo in campionato quell’anno.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 13:30 e l’arbitro della gara sarà Michael Oliver.

Dove vedere Everton Liverpool tv

Il Derby del Merseyside, la partita più attesa della quinta giornata di Premier League, la sfida tra l’Everton di Carlo Ancelotti e il Liverpool di Jurgen Klopp sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky a partire dalle ore 13:25. Il canale dedicato al match sarà Sky Sport Football (canale 203 satellite). Ovviamente, per seguire il match Everton – Liverpool in alta definizione c’è Sky Sport Football HD (canale 242 satellite).

Dove vedere Everton Liverpool streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, sarà possibile seguire Everton – Liverpool anche in streaming sul vostro smartphone, notebook, pc o tablet grazie alla piattaforma Sky Go. Oppure è anche possibile acquistare il pacchetto Sport su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.