Premier League, dove vedere Chelsea Tottenham streaming e diretta tv

Premier League, ecco dove vedere Chelsea Tottenham in streaming e in tv.

Allo Stamford Bridge va in scena il match Chelsea – Tottenham, big match della decima giornata di Premier League.

Il derby di Londra si preannuncia ricco di emozioni. Il Chelsea è reduce dalla vittoria contro il Rennes in Francia in Champions League. In Premier League invece sono arrivati sette risultati utili consecutivi in Premier e nelle ultime tre partite sono arrivate tre vittorie. I Blues occupano il terzo posto in classifica con 18 punti e una vittoria permetterebbe ai ragazzi di Frank Lampard non solo di superare il Tottenham, ma li proietterebbe al primo posto insieme al Liverpool.

Il Tottenham non ha più intenzione di fermarsi e, dopo la vittoria del giovedì di Europa League per 4-0 contro il Ludogorets, vuole continuare a fare bene in Premier. I ragazzi di José Mourinho hanno perso solo una partita in campionato e questa sconfitta risale alla gara d’esordio contro l’Everton, quindi i risultati utili consecutivi sono otto. In queste otto partite sono arrivate sei vittorie, di cui due contro le due squadre di Manchester. Questi ottimi numeri hanno permesso al Tottenham di arrivare a questa gara con la possibilità di prendersi il primo posto solitario. Infatti, gli Spurs sono secondi in classifica a quota 20 punti e con una vittoria sarebbero primi in solitaria, visto il pareggio del Liverpool contro il Brighton di ieri.

In stagione è già stato giocato un match tra Tottenham e Chelsea. Negli ottavi di finale di Carabao Cup, il Tottenham ha vinto ai calci di rigore dopo il pareggio per 1-1 dei novanta minuti e ha eliminato i Blues. In Premier League invece gli Spurs non vincono da due anni contro il Chelsea e proprio due anni fa arrivò anche la vittoria allo Stamford Bridge a ventotto anni di distanza dall’ultima volta.

Il fischio d’inizio di Chelsea – Tottenham è in programma alle ore 17:30 e l’arbitro della gara sarà Paul Tierney.

Dove vedere Chelsea Tottenham tv

Il derby di Londra tra Chelsea e Tottenham sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky. I canali dedicati al match saranno Sky Sport Uno (canale 201 satellite, canale 482 digitale terrestre) e Sky Sport Football (canale 203 satellite). Per seguire la partita in alta definizione bisognerà collegarsi sui canali Sky Sport Uno HD (canale 240 satellite, 472 digitale terrestre) e Sky Sport Football HD (canale 242 satellite).

Dove vedere Chelsea Tottenham streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, sarà possibile seguire Chelsea – Tottenham anche in streaming su Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per i sistemi Android sia per quelli iOS. Ma non solo Sky Go: per chi non vuole proprio perdersi le emozioni del grande match di Premier League c’è anche Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport e scaricando l’applicazione potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.