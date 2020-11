Premier League, dove vedere Tottenham Manchester City streaming e diretta tv

Premier League, ecco dove vedere Tottenham Manchester City in streaming e in tv.

Al Tottenham Hotspur Stadium va in scena il match Tottenham – Manchester City, gara valida per la nona giornata di Premier League.

Il Tottenham sta andando alla grande in questa stagione: gli Spurs hanno perso solo due partite, di cui una clamorosa in casa dell’Anversa in Europa League. In campionato invece, dopo la sconfitta all’esordio contro l’Everton, i ragazzi di José Mourinho hanno vinto cinque partite e pareggiate due. Grazie a questi fantastici risultati, il Tottenham è attualmente al secondo posto a quota 17 punti a -1 dal Leicester capolista.

Il Manchester City invece sembra essersi ripreso dopo alcuni pareggi deludenti. I Citizens vengono da nove risultati utili consecutivi tra campionato e coppa, pareggiando 1-1 l’ultima gara di campionato contro il Liverpool. Attualmente la classifica li vede molto lontani dalle prime posizioni, occupando il decimo posto con 12 punti, ma i ragazzi di Pep Guardiola hanno la partita contro il Burnley da recuperare.

La sfida infinita tra Mourinho e Guardiola arriva al ventiquattresimo capitolo. Undici anni dopo la prima volta (stagione 2009/2010 con Inter e Barcellona) si rinnova la sfida tra due dei più grandi allenatori del nuovo secolo. Attualmente, i precedenti vedono in vantaggio Guardiola con undici vittorie, mentre Mourinho è fermo a sei e sei sono stati anche i pareggi.

I precedenti tra Tottenham e Manchester City invece vedono gli Spurs vittoriosi in solo due degli ultimi nove incontri ufficiali, tra cui proprio l’ultima gara di febbraio. L’ultimo pareggio tra le due squadre in casa del Tottenham risale a dieci anni fa: nell’ultimo decennio le due squadre si sono divise la posta in palio, vincendo cinque match a testa.

Il fischio d’inizio di Tottenham – Manchester City è in programma alle ore 18:30 e l’arbitro della gara sarà Mike Dean.

Dove vedere Tottenham Manchester City tv

Il big match della nona giornata di Premier League tra Tottenham e Manchester City sarà trasmess0 in diretta tv e in esclusiva su Sky. I canali dedicati al match saranno Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 482 digitale terrestre) e Sky Sport Football (canale 203 satellite). Per seguire il match in alta definizione basterà collegarsi ai canali Sky Sport Uno HD (canale 240 satellite, 472 digitale terrestre) e Sky Sport Football HD (canale 242 satellite).

Dove vedere Tottenham Manchester City streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, sarà possibile seguire Tottenham – Manchester City anche in streaming su Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per i sistemi Android sia per quelli iOS. Ma non solo Sky Go: per chi non vuole proprio perdersi le emozioni del grande match di Premier League c’è anche Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport e scaricando l’applicazione potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.