Premier League, dove vedere Everton Chelsea streaming e diretta tv

Premier League, ecco dove vedere Everton Chelsea in streaming e in tv.

Al Goodison Park di Liverpool va in scena il match Everton – Chelsea, gara valida per la dodicesima giornata di Premier League.

L’Everton, dopo esser partito alla grande in campionato, nelle ultime sette giornate hanno vinto solo una volta e trovato quattro sconfitte. Questi brutti risultati hanno visto l’Everton scendere di tante posizioni in classifica e attualmente i Toffees sono al nono posto a quota 17 punti, a -7 da Tottenham e Liverpool capoliste.

Il Chelsea invece non perde dalla seconda giornata di campionato. I Blues, in più, hanno vinto quattro delle ultime cinque partite in Premier League e l’unico pareggio è arrivato contro il Tottenham capolista. I risultati dei ragazzi di Frank Lampard hanno portato la squadra in alto in classifica e ora il Chelsea terzo in classifica con 22 punti, solo due in meno di Tottenham e Liverpool.

I precedenti tra Everton e Chelsea però sorridono ai Toffees. Il Chelsea non vince in Premier al Goodison Park dal 2017 e le ultime due gare a Liverpool hanno visto trionfare l’Everton. La gara giocata nell’anno solare 2020 (8 marzo) ha visto vincere il Chelsea 4-0 allo Stamford Bridge.

Il fischio d’inizio di Everton – Chelsea è in programma alle ore 21 e l’arbitro della gara sarà Jonathan Moss.

Dove vedere Everton Chelsea tv

Il big match di Premier League tra Everton e Chelsea sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky. Il canale dedicato al match è Sky Sport Uno (canale 201 satellite, 482 digitale terrestre. Per seguire il match in alta definizione basterà semplicemente collegarsi al canale Sky Sport Uno HD (canale 240 satellite, 472 digitale terrestre).

Dove vedere Everton Chelsea streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, la partita Everton – Chelsea è possibile seguirla in streaming tramite la piattaforma Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione Sky Go su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per il sistema Android sia per iOS.

Ma non solo Sky Go: per coloro che non vogliono perdersi le emozioni del match è disponibile anche l’applicazione Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.