Premier League, dove vedere Liverpool Wolverhampton streaming e diretta tv

Premier League, ecco dove vedere Liverpool Wolves in streaming e in tv.

All’Anfield va in scena il match Liverpool – Wolverhampton, gara valida per l’undicesima giornata di Premier League.

Il Liverpool ha blindato la qualificazione agli ottavi di Champions League, vincendo 1-0 contro l’Ajax in settimana. In Premier League invece è arrivato un clamoroso pareggio per 1-1 in casa del Brighton nell’ultima giornata. Vista la vittoria del Chelsea di ieri sera, i Reds attualmente sono secondi insieme al Tottenham a 21 punti, ma vogliono riprendersi il primato.

Il Wolverhampton invece ha perso il proprio bomber Raul Jimenez che si è procurato una frattura al cranio nello scontro con David Luiz nell’ultima giornata. Anche senza il loro bomber, i Wolves hanno comunque vinto 2-1 contro l’Arsenal e attualmente sono al decimo posto con 17 punti conquistati in dieci partite.

I precedenti tra Liverpool e Wolves vedono il Liverpool favorito. Infatti, i Reds hanno vinto le ultime sette gare di Premier League e i Wolves non vincono in campionato contro di loro da dieci anni. L’ultima vittoria del Wolverhampton risale invece a gennaio 2019 in FA Cup e anche due anni prima (gennaio 2017) i Wolves eliminarono il Liverpool in FA Cup, vincendo 2-1 ad Anfield.

Il fischio d’inizio di Liverpool – Wolverhampton è in programma alle ore 20:15 e l’arbitro della gara sarà Craig Pawson.

Dove vedere Liverpool Wolverhampton tv

La sfida di Premier League tra Liverpool e Wolverhampton sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Sky. Il canale dedicato al match sarà Sky Sport Football (canale 203 satellite). Per seguire il match in alta definizione basterà semplicemente collegarsi al canale Sky Sport Football HD (canale 242 satellite).

Dove vedere Liverpool Wolverhampton streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, sarà possibile seguire Liverpool – Wolves anche in streaming su Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per i sistemi Android sia per quelli iOS. Ma non solo Sky Go: per chi non vuole proprio perdersi le emozioni del match di Premier League c’è anche Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport e scaricando l’applicazione potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.