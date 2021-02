Dove vedere Liverpool-Everton, streaming e diretta tv Premier League

Dopo la vittoria ottenuta in trasferta contro il Lipsia nella partita di andata degli Ottavi di Finale di Champions League (0-2), il Liverpool si prepara ad affrontare l’Everton nel derby della venticinquesima giornata di Premier League. Liverpool-Everton si prospetta un match molto interessante tra due compagini che hanno bisogno di una vittoria per avvicinarsi alla zona che porta al piazzamento alle competizioni europee del prossimo anno. In questo articolo vi sono tutte le informazioni necessarie su dove vedere Liverpool-Everton, streaming gratis e diretta tv Premier League?

Liverpool-Everton: orario, luogo, arbitro e precedenti

Il match Liverpool-Everton, valido per la 25esima giornata di campionato, si giocherà allo Stadio Anfield di Liverpool, a partire dalle ore 18.30 di Sabato 20 Febbraio 2021. Dal 2013 sono ben 18 i precedenti tra le due squadre con i seguenti esiti finali: 8 vittorie Liverpool, 10 pareggi e 0 vittorie Everton. Nei ‘testa a testa’ tra i due allenatori invece vige una perfetta parità: 3 vittorie per Klopp, 3 pareggi e 3 vittorie per Ancelotti. L’arbitro designato per Liverpool-Everton è Chris Kavanagh.

Dove vedere Liverpool-Everton, streaming gratis e diretta tv Premier League?

Il match Liverpool-Everton sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno HD e su Sky Sport Football HD (canale 201 e canale 203 piattaforma Sky). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita Liverpool-Everton in live streaming su NOW TV, piattaforma web che offre la possibilità, anche a coloro che non sono abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per questo match non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro.