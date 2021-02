Premier League, dove vedere Arsenal-Leeds in streaming e diretta tv

Oggi alle 17:30 si gioca Arsenal-Leeds, valida per la ventiquattresima giornata di Premier League. Le squadre giocheranno all’Emirates Stadium di Londra a porte chiuse. Match molto interessante per i tifosi neutrali, visto che entrambe le squadre cercano continuità, hanno ampi margini di miglioramento e sapranno darsi battaglia in quel di Londra. Prima di capire dove vedere Arsenal-Leeds in streaming e diretta tv, analizziamo la forma delle due squadre.

I padroni di casa sono undicesimi in campionato (31 punti) e vengono dalla doppia sconfitta contro Aston Villa e Wolverhampton; sconfitte che hanno minato una sottile ripresa che sembrava aver caratterizzato la squadra di Arteta, ma che ora si ritrova a 9 punti dalla zona Champions League. Complici gli infortuni di Thomas Partey e del laterale sinistro Tierney, i londinesi sembrano aver perso la corsa verso le posizioni che contano ma tutto non è perduto: la sfida di oggi si preannuncia il crocevia per salvare una stagione deludente. Gli uomini di Bielsa sono appena sopra all’Arsenal (decimi, 32 punti) e recentemente hanno vinto facilmente contro il Crystal Palace. I Whites sono travolti da un’ondata di infortunati, tra cui l’attaccante Rodrigo, e si avvicinano alla sfida con l’Arsenal per cercare conferme, vista la stagione altalenante.

Nel girone d’andata a novembre avevamo assistito a un nebbioso 0-0, dove la squadra di Bielsa avrebbe meritato sicuramente di più. L’arbitro della sfida sarà Stuart Atwell. Non ci resta che scoprire dove vedere Arsenal-Leeds in streaming e diretta tv.

Dove vedere Arsenal-Leeds in diretta tv

La sfida Arsenal-Leeds avrà luogo nel pomeriggio di oggi con calcio d’inizio fissato alle ore 17:30. Il match è in esclusiva su Sky e il canale di riferimento sarà Sky Sport Football (canali 203 e 242 del satellite). La telecronaca e il commento della partita sono stati affidati a Massimo Marianella.

Dove vedere Arsenal-Leeds in streaming

Per coloro che invece dovessero scegliere Arsenal-Leeds in streaming Sky offre ai suoi abbonati le dirette delle partite sull’app Sky Go, disponibile per dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. È possibile vedere la partita anche tramite la piattaforma Now Tv, il servizio streaming live e on demand della pay tv Sky. Sono disponibili anche singoli ticket o pacchetti di partite.