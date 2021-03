Dove vedere Arsenal Tottenham in tv e in streaming, Premier League: diretta su Sky?

DOVE VEDERE ARSENAL TOTTENHAM IN TV E IN STREAMING – Quest’anno non racchiude tutto il prestigio che ha avuto in anni passati, per lo meno a livello di classifica, ma Arsenal-Tottenham è pur sempre uno dei derby di Londra più affascinanti, appassionanti e ricchi di storia. Come detto, però, in questa stagione non possiamo considerarlo un big match assoluto, stando alle posizioni di classifica: gli Spurs di Jose Mourinho sono settimi in Premier League, ma a soli 5 punti dalla zona Champions (il quarto posto è occupato dal Chelsea) e con una partita in meno; l’Arsenal è addirittura decimo, con soli 38 punti raccolti finora e ben 7 punti di distanza dal Tottenham settimo, che occupa quindi l’ultima posizione utile per andare in Europa League.

Per i Gunners, dunque, diventa essenziale vincere per non perdere ogni possibilità di giocarsi le coppe nella prossima stagione, mentre la banda di Mou ha bisogno dei tre punti per coltivare il sogno Champions League. Ecco allora dove vedere Arsenal Tottenham in tv e in streaming: appuntamento a domenica pomeriggio, ore 17,30.

Quando si gioca Arsenal Tottenham, Premier League 28° turno

L’atteso London Derby tra Arsenal e Tottenham si giocherà domenica pomeriggio 14 marzo 2021 alle ore 17,30. La sfida si terrà all’Emirates Stadium di Londra, casa dei Gunners.

Precedenti Arsenal Tottenham, tutte le sfide tra Gunners e Spurs

Sono 195 le partite disputate fino ad oggi nel Derby di Londra, delle quali 172 in campionato: il bilancio sorride ai Gunners di Mikel Arteta, che hanno vinto in 80 occasioni, contro i 61 successi degli Spurs e i 53 pareggi.

All’andata fu 2-0 per i Mourinho Boys: tanto per cambiare, gol di Son su assist di Kane e di Kane su assist di Son.

Probabili formazioni Arsenal Tottenham, le scelte di Arteta e Mourinho

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Tierney, Pablo Mari, D.Luiz, Chambers; Partey, Xhaka; Willian, Odegaard, Saka, Aubameyang. All.: Arteta

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Doherty, Sanchez, Alderweireld, Reguilon; Winks, Hojbjerg; Bale, Lucas, Son; Kane. All.Mourinho

Diretta su Sky? Ecco dove vedere Arsenal Tottenham in tv e in streaming Sky Go

Il North London Derby tra Arsenal e Tottenham sarà visibile attraverso i canali Sky dedicati al calcio internazionale e alla Premier League inglese, in particolare Sky Sport e Sky Sport Football.

Ovviamente, si potrà guardare la partita anche in streaming utilizzando il servizio Sky Go: basterà scaricare l’app o accedere al sito Internet attraverso dispsoitivi mobili per godere della diretta del match.