Dove vedere West Ham Arsenal, live streaming Premier League e diretta TV Sky

Domenica 21 marzo 2021 alle ore 16:00 all’Olympic Stadium di Londra andrà in scena West Ham Arsenal, incontro valido per la 29^ giornata di Premier League 2020/21. Ecco tutte le informazioni su dove vedere West Ham Arsenal in tv e in live streaming.

Dove vedere West Ham Arsenal, presentazione della partita

Il match West Ham Arsenal è una sfida che mette di fronte la più bella sorpresa della Premier, il West Ham, ed una delle deluse dalla stagione, l’Arsenal: i padroni di casa, attualmente quinti in classifica a 48 punti, sognano un posto Champions League, distante solo 3 lunghezze. Gli ospiti allenati da mister Arteta, decimi con 41 punti all’attivo, cercheranno di ripetere il match dell’andata, vinto in casa per 2-1. Ecco dove vedere in diretta tv e in live streaming West Ham Arsenal.

Dove vedere West Ham Arsenal, live streaming e diretta tv

L’incontro West Ham Arsenal si giocherà all’Olympic Stadium di Londra, domenica 21 marzo 2021 alle ore 16:00. Per il match non è prevista la programmazione in diretta tv in chiaro e in live streaming gratis. Il match West Ham Arsenal sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in live streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio.