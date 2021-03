Premier League, dove vedere Wolverhampton Liverpool: diretta tv e streaming

Dove vedere Wolverhampton Liverpool: verso il match

A chiudere la ventottesima giornata della Premier League arriva l’atteso match del Monday Night tra Wolverhampton e Liverpool. La stagione per i reds allenati da Klopp sembrerebbe essere fallimentare, almeno per quel che riguarda il campionato della Premier, nel quale si trova attualmente all’ottavo posto in classifica con 43 punti. Ad incidere in questa stagione non positiva sono stati sicuramente i numerosi infortuni su cui si è dovuta imbattere la squadra di Klopp. Il Liverpool è addirittura reduce dalla sconfitta rimediata contro il Fulham per 0 ad 1. Il Wolverhampton guidato da Espirito Santo è invece reduce dal pareggio per 0 a 0 ottenuto contro l’Aston Villa e si trova attualmente al tredicesimo posto in classifica con 35 punti. All’andata, il match tra Liverpool e Wolverhampton, disputato il 6 Dicembre, terminò con la schiacciante vittoria del Liverpool per 4 a 0 (con le reti di Salah, Wijnaldum, Matip e l’autorete di Semedo).

Dove vedere Wolverhampton Liverpool: l’orario del match

La sfida tra Wolverhampton e Liverpool andrà in scena Lunedì 15 Marzo alle ore 21:00. Lo stadio che ospiterà l’incontro sarà il Molineux Stadium di Wolverhampton.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Wolverhampton Liverpool

La partita in questione di questo Monday Night verrà trasmessa da Sky. Sarà possibile assistere al match sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Football) del decoder di Sky. Il match sarà visibile in diretta streaming tramite l’app di Sky Go, accessibile da smartphone, tablet e pc.