Dove vedere Arsenal-Everton, streaming Premier League e diretta tv Sky?

Domani sera, alle ore 21, all’ “Emirates Stadium” di Londra, l’Arsenal di Mikel Arteta ospiterà l’Everton di Carlo Ancelotti, il match è valido la 33.a giornata di Premier League. Prima di scoprire dove vedere Arsenal-Everton in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I “Gunners” occupano la 9.a posizione con 46 punti (13 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte) ed è reduce dal pareggio interno contro il Fulham (1-1). I “Toffees”, invece, sono ottavi con 49 punti (14 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte) e sono reduci da 3 pareggi consecutivi, l’ultimo contro il Tottenham (2-2). Entrambe le squadre sono lontane dalla zona Champions ma l’Everton ha una gara in meno rispetto all’Arsenal.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL-EVERTON

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Holding, Magahlaes, Cedric; Ceballos, Xhaka; Pepè, Odegaard, Saka; Lacazette. All. Arteta.

Everton (4-2-3-1): Pickford; Holgate, Godfrey, Keane, Digne; Allan, Andrè Gomes; Richarison, James Rodriguez, Iwobi; Calvert-Lewin. All. Ancelotti.

Dove vedere Arsenal-Everton, diretta TV e streaming

Il match Arsenal-Everton, valevole per la 33.a giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (203 del satellite, 472 del digitale). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.