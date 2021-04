Dove vedere Everton-Tottenham, streaming Premier League e diretta tv Sky?

Domani sera, alle ore 21, a “Goodison Park” l’Everton di Carlo Ancelotti ospiterà il Tottenham di Josè Mourinho, il match è valido per la 32.a giornata di Premier League. Prima di scoprire dove vedere Everton-Tottenham in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I “Toffees” occupano l’8.a posizione con 48 punti (14 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte) e negli ultimi 2 match hanno ottenuto 2 pareggi contro Crystal Palace (1-1) e Brighton (0-0). “Gli Spurs”, invece, sono settimi a +1 proprio sull’Everton con 49 punti (14 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte) e nel match precedente hanno perso contro il Manchester United (1-3). Questo match potrebbe essere interessante e decisivo in chiave Europa.



PROBABILI FORMAZIONI EVERTON-TOTTEHAM

Everton (4-2-3-1): Pickford; Holgate, Godfrey, Keane, Digne; Allan, Andrè Gomes; Richarlison, James Rodriguez, Iwobi; Calvert-Lewin. All. Ancelotti.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Doherty, Sanchez, Alderweireld, Reguillon; Hojbjerg, Ndombele; Lucas Moura, Lo Celso, Son; Kane. All. Mourinho.

Dove vedere Everton-Tottenham, diretta TV e streaming

Il match Everton-Tottenham, valevole per la 32.a giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Football (201 del satellite, 472 del digitale). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.